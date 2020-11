Bonus Sos cultura, fino a 4mila euro a operatore

Viterbo - Comune - Fondo di 50mila euro destinato a un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid

Viterbo – (g.f.) – Bonus Sos cultura, fino a 4mila euro per operatori del settore, fortemente colpiti dall’emergenza Covid.

Li stanzia l’amministrazione comunale. Il fondo complessivo è di 50mila euro ed è frutto del maxiemendamento al bilancio di previsione approvato da maggioranza e opposizione e fortemente voluto da quest’ultima.

È rivolto ad associazioni, cooperative, fondazioni, organizzazioni, enti privati che operino in quest’ambito.

Per presentare la domanda, solo via posta certificata, si parte alle 10 del 20 novembre e fino al 30, con le risorse disponibili che andranno a esaurimento.

Come per le risorse a disposizione per le attività economiche, 350mila euro in questo caso, il movimento civico Viterbo 2020 ha messo a disposizione una task force di supporto a chi avesse bisogno d’aiuto nel predisporre la documentazione necessaria.

In consiglio comunale è stato un esponente Viterbo 2020, Alfonso Antoniozzi, a perorare la causa di un settore profondamente in crisi per via dell’emergenza Covid. La somma prevista era più consistente, ma il primo emendamento è stato bocciato, salvo rientrare poi nell’intesa raggiunta successivamente.

Il contributo può essere richiesto per spese relative al mantenimento strutturale, come costi di locazione, interventi di sanificazione, utenze, archiviazione o stoccaggio di materiali per le attività culturali o spese condominiali.

Altrimenti, costi sostenuti per programmare attività non realizzate a causa del blocco. Iniziative annunciate prima degli stop imposti per decreto e quindi cancellate.

Si può richiedere la somma anche per spese destinate alla digitalizzazione parziale o totale di processi creativi o spettacoli.

Il fondo copre fino al 50% delle spese con un massimale di 4mila euro per associazione.

17 novembre, 2020