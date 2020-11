Montefiascone - Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile – La strada è rimasta chiusa al traffico per trenta minuti - FOTOCRONACA

di Michele Mari

Montefiascone – Cade palo della linea telefonica e il cavo rimane pericolante sulla Cassia.

È accaduto ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sulla Cassia Nord a Montefiascone vicino alla frazione Coste.

A causa del forte vento un palo della linea telefonica è caduto in un terreno vicino alla strada.

Il cavo, attaccato al pilone crollato e a quello vicino, è rimasto pericolante sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in una corsia per camion e pullman.

Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi della stazione di Bolsena.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Viterbo con l’autoscala insieme alla protezione civile di Montefiascone.

I carabinieri, insieme ai volontari dell’Asvom Odv, hanno gestito la viabilità istituendo il senso unico alternato in quel tratto.

I vigili del fuoco con l’autoscala hanno poi tolto il cavo pericolante.

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del cavo la Cassia è rimasta chiusa al traffico per circa trenta minuti.

Intorno alle 18 la viabilità è tornata regolare.

22 novembre, 2020