Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta zona rossa – Puglia e Sicilia zona arancione – Dpcm rimandato a venerdì

Roma - L'Italia è divisa in tre fasce - Coprifuoco posticipato di un giorno - VIDEO DELLA CONFERENZA

Roma – Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta zona rossa. Il premier Giuseppe Conte illustra le tre fasce di rischio in cui verrà diviso il territorio italiano da venerdì 6 novembre. Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Calabria rientrano nella fascia ad alto rischio (zona rossa), Puglia e Sicilia in quella intermedia (zona arancione), mentre tutte le altre regioni rientrano nella fascia meno rischiosa (zona gialla).

Così Conte ha commentato la suddivisione del territorio: “Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporre misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”.

Continua lo scontro tra governo e regioni anche sui criteri con cui i territori vengono collocati nelle tre fasce di rischio.

Il nuovo decreto resterà in vigore fino al prossimo 3 dicembre e prevede per tutto il paese coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, didattica a distanza al 100% per le superiori, chiusura di musei e sale bingo, sospensione di mostre e concorsi pubblici e privati. I centri commerciali resteranno chiusi nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie collocati al loro interno. La capienza sui mezzi pubblici non dovrà superare il 50% eccetto i mezzi adibiti al trasporto scolastico. Per le regioni arancioni resteranno chiusi bar, ristoranti, pub e gelaterie ad esclusione di mense e catering continuativo. Nelle regioni di fascia rossa sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori. La didattica a distanza sarà già dalla seconda media fino alle superiori, compresa l’università ad eccezione delle matricole e delle attività di laboratorio.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Area arancione: Puglia, Sicilia.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

4 novembre, 2020