Camion si schianta contro un albero, due incastrati tra le lamiere

San Lorenzo Nuovo - Liberati dai vigili del fuoco - Sul posto anche carabinieri e 118 - FOTO

San Lorenzo Nuovo – Camion si schianta contro un albero, due feriti.

L’incidente stradale √® avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Cassia Nord tra San Lorenzo Nuovo e Bolsena nelle vicinanze dell’autovelox.

Per cause in corso d’accertamento un camion cassonato con due operai a bordo √® uscito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli con un’autopompa serbatoio e una jeep, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme a due ambulanze del 118, un’automedica e l’eliambulanza.

I pompieri hanno tirato fuori dal mezzo i due uomini che erano rimasti incastrati tra le lamiere.

I carabinieri hanno gestito la viabilit√† ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

I due uomini sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al pronto soccorso.

9 novembre, 2020