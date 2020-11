“Campania unica regione d’Europa con le scuole chiuse da marzo”

Napoli - La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: “Non voglio entrare in polemica con De Luca”

Napoli – “La Campania è l’unica regione d’Europa con le scuole chiuse da marzo”.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta su Canale5 alla trasmissione “Live non è la D’Urso” in merito alla situazione scolastica in Campania.

“Non voglio entrare in polemica con De Luca – ha detto la ministra -. Dispiace, però, dire che la Campania è l’unica regione d’Italia e forse anche di tutta Europa che di fatto ha le scuole chiuse da marzo, perché eccetto una breve parentesi che riguarda gli esami di stato, che sono andati molto bene, e 15 giorni di ottobre, i nostri studenti campani non hanno di fatto gli stessi diritti di altri bambini del resto dell’Italia, e questo mi dispiace moltissimo“.

“Non è un mistero – ha aggiunto Lucia Azzolina – che io voglia, con molta gradualità, riaprire anche per le scuole secondarie di secondo grado, ovvero per i ragazzi che frequentano le scuole superiori. Se si allentano le misure un po’ per tutti i settori del Paese, anche la scuola ne deve far parte, non può essere esclusa”.

“La scuola è un pezzo di vita reale per i ragazzi, altrimenti rischiamo magari di averli nel pomeriggio per strada, senza che la mattina possano andare a scuola“ ha concluso la ministra.

30 novembre, 2020