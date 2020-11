Cane abbadonato muore lanciandosi dal balcone, condannato il proprietario

Palermo - Era accusato di maltrattamenti - I fatti risalgono al 2013

Palermo – E’ arrivata oggi, dopo sette anni, la condanna del tribunale di Palermo nei confronti del proprietario di un cane, per maltrattamenti. Come si legge nelle motivazioni della sentenza, riportate dal Corriere della Sera, “per crudeltà o comunque senza necessità” l’uomo aveva lasciato l’animale rinchiuso “in stato di abbandono” dentro un appartamento e “senza provvedere alla sua alimentazione, lo aveva sottoposto a sevizie, comportamenti, fatiche insopportabili”. Per questo è stato condannato a pagare una multa di 8 mila euro e a risarcire le parti civili, l’Enpa e il volontario dell’associazione che tentò inutilmente di salvare il cane, disponendo pure una provvisionale di 2 mila euro ciascuno.

I fatti risalgono al 2013: l’animale era stato fotografato sul cornicione di un balcone a Palermo, ma nessuna denuncia era stata sporta da parte degli abitanti del palazzo o dei vicini. Un giovane volontario Enpa residente in città, aveva deciso di andare a verificare di persona la veridicità della notizia circolata sui social, trovando un giovane meticcio dal manto bianco e miele, provato dalla fame.

Il volontario aveva così avvertito le forze dell’ordine e presentato denuncia. Purtroppo il piano era molto alto e i vigili del fuoco non erano riusciti a raggiungerlo attraverso la scala ed erano stati costretti a sfondare la porta. Quello che si erano trovati di fronte sarebbe stato inimmaginabile: escrementi ovunque, cibo buttato per terra, mobili completamenti divelti, una situazione di totale incuria ed abbandono. Il cane, che probabilmente era abbandonato a se stesso da moltissimo tempo e quindi non era più abituato a vedere persone, era spaventatissimo. Le forze dell’ordine non avrebbero fatto in tempo a raggiungerlo che l’animale, preso dal panico, si era buttato giù dal balcone. Inutili i tentativi del volontario Enpa di rianimarlo. Il cane morì nel giro di pochi minuti.

Il proprietario dell’animale era stato, quindi, rintracciato e denunciato: a distanza di sette anni è arrivata la condanna.

18 novembre, 2020