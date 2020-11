“Il canile di Bagnaia ha perso una grande volontaria, Anna offriva amore incondizionato”

Viterbo - La consigliera delegata alla tutela e al benessere degli animali Ombretta Perlorca sulla scomparsa della volontaria Iuzzarelli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il canile comunale di Bagnaia ha perso una grande volontaria.

Da oltre 13 anni Anna Iuzzarelli offriva tempo e amore ai suoi amici. Con la pioggia, con la neve, e con qualsiasi altra condizione atmosferica.

Un amore incondizionato in ogni suo gesto: in una carezza, in una ciotola pulita, in uno sguardo.

Come consigliere delegato alla tutela e al benessere degli animali e a nome dello sportello diritti animali, curato da Leonardo De Angeli, ringrazio Anna per quello che ha fatto e per come lo ha fatto, in tutti questi anni.

Ombretta Perlorca

Consigliere delegato alla tutela e al benessere degli animali del comune di Viterbo

20 novembre, 2020