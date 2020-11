Carenza di prevenzione a Malattie infettive, esposto in procura di Confael

Viterbo - Belcolle - Il sindacato vuole chiarezza sulle criticità sottolineate già nei giorni scorsi con un altro intervento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In data 24 ottobre 2020, questa organizzazione sindacale tramite il segretario provinciale organizzativo Valerio Oliva, con un comunicato stampa denunciava una carenza di prevenzione presso l’Uoc Malattie infettive dell’ospedale di Belcolle.

Essendo ad oggi nulla cambiato, permanendo quindi le stesse condizioni di lavoro a rischio di infezione da Covid-19, si ritiene opportuno, a nostro parere, l’intervento delle autorità competenti in indirizzo per accertare l’eventualità di reati e/o responsabilità.

Con amarezza e preoccupazione apprendiamo che al momento, ci risultano 8 unità infermieristiche contagiate, (circa il 20% del totale), ed in quarantena poiché presentano, tra l’altro, anche sintomi di malattia.

Inoltre ci risultano anche 13 unità infermieristiche contagiate presso il pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle dove pazienti “sospetti” vengono ricoverati nei locali dell’osservazione breve con il rischio che chi non fosse lo divenga. Inoltre ci risultano contagiati altri numerosissimi operatori sanitari e auspichiamo che per tutti venga riconosciuto l’infortunio sul lavoro derivante da una “macabra” organizzazione.

Siamo venuti a conoscenza dell’acquisto di tute bianche per 213mila euro e che sta avvenendo la formazione per la vestizione, ma che questa, al momento, è stata fatta soltanto alle assistenti sociali e non al personale infermieristico del territorio che è quello più a contatto con gli utenti quindi più a rischio, ma che comunque non ne vediampo la incombente necessità.

Si sta cercando di smaltire i 213mila euro di tute acquistate? Cosa ne pensa la Corte dei conti? Visto che siamo alla Corte dei conti, cosa pensa del fatto che presso il reparto di medicina di Montefiascone c’è il 50% dei posti letto liberi mentre si inviano i pazienti alla Nuova Santa Teresa, con i costi che ne derivano. Come mai avviene questo? Vuole spiegarcelo la direttrice generale?

Ci risulta anche l’mpossibilità dell’apertura di una seconda terapia intensiva per carenza di personale. C’è personale sanitario a rischio biologico che non viene allontanato dal servizio. Il medico competente ha provveduto a fornire l’elenco all’Uoc Risorse umane? Il servizio di prevenzione e protezione ha valutato il rischio di tutti i reparti e percorsi ecc.? I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza adempiono alle proprie funzioni? Non sarebbe il caso che le autorità competenti accertino?

Ci sarebbe da continuare per numerose pagine, ma per ulteriori approfondimenti restiamo a disposizione degli indirizzatari.

Egidio Gubbiotto

Segretario nazionale Confael

6 novembre, 2020