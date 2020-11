Carabinieri, festeggiata la Virgo Fidelis patrona dell’Arma

Viterbo - Il ricordo della patrona si è limitato a una ridotta celebrazione con una benedizione nel il rispetto delle normative sanitarie sul contenimento della pandemia da Coronavirus

Viterbo – Ieri mattina alle 10 presso il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo don Emanuele della diocesi di Viterbo ha benedetto l’immagine della Virgo Fidelis ed ha pronunciato un breve sermone alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo colonnello Andrea Antonazzo, del comandante della compagnia e del comandante di stazione in rappresentanza di tutti i carabinieri del comando provinciale oltre al presidente ed il coordinatore provinciali della Anc di Viterbo;

Quest’anno il ricordo della patrona Virgo Fidelis si è limitato ad una ridotta celebrazione con una benedizione per il rispetto delle normative sanitarie sul contenimento della pandemia da “coronavirus“. Il comandante provinciale ha ricordato anche e soprattutto in questa delicata circostanza storica l’importanza della guida e dei valori espressi da oltre due secoli dalla figura della Virgo Fidelis. È stato ricordato dal comandante provinciale come la ricorrenza religiosa venne fissata il 21 novembre per eternare il ricordo dell’epica battaglia di Culqualber, in Africa Orientale culminata proprio il 21 novembre 1941.

22 novembre, 2020