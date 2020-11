Carlo Verdone compie 70 anni, oltre 40 vissuti nel cinema

Roma - L'attore su Instagram: "So' tanti, ma la mente è lucida e lo spirito positivo"

Condividi la notizia:











Roma – Carlo Verdone compie oggi 70 anni. “So’ tanti – scrive su Instagram – ma la mente è lucida, lo spirito positivo e le anche robuste. La corsa continua!”.

L’attore, nato a Roma il 17 novembre 1950, da ragazzo, è uno studente modello, laureato col massimo dei voti, diplomato al Centro sperimentale prima ancora della laurea, appassionato di musica rock tanto quanto del buon cinema, specie americano. Se i suoi primi cortometraggi all’inizio degli anni ’70 sembrano influenzati dalla cinefilia sperimentale e poetica, è nelle cantine del teatro di quartiere che si scatena con una serie irresistibile di numeri da cabaret.

A scoprirne il talento fu il critico Franco Cordelli che su Paese Sera scrisse una divertita ed entusiasta recensione. Enzo Trapani attirato da quella nomea crescente lo volle in “Non stop”, il programma Rai che lancerà i più grandi comici di quella generazione. Altro incontro fondamentale è quello con Sergio Leone, che lo adotta artisticamente accompagnandone i primi passi al cinema con “Un sacco bello” del 1980. Ne esce un successo imprevisto replicato l’anno successivo da un’altra galleria di personaggi indimenticabili, in “Bianco, rosso e verdone”, primo film che lo vede recitare insieme a Lella Fabrizi.

Da lì un successo dopo l’altro. Ventisette film da regista, trentanove da attore, con l’ultima fatica “Si vive una volta sola” fermata due volte dalla pandemia Covid, Verdone vanta quarant’anni di carriera sul grande schermo premiata con un infinità di riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello.

Tantissimi gli auguri che in occasione del suo compleanno sono arrivati da colleghi, personaggi dello spettacolo e politici. “Buon compleanno a uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano” scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Buon compleanno di vero cuore a #CarloVerdone per i suoi 70 anni, uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Auguri Carlo! pic.twitter.com/ldErR8bzJW — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) November 17, 2020

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina a Carlo Verdone per fargli gli auguri per il 70esimo compleanno. Nel corso della telefonata, secondo quanto si apprende, il capo dello stato lo ha ringraziato per quanto ha donato in quasi cinquant’anni di carriera all’arte cinematografica e agli italiani.

Condividi la notizia:











17 novembre, 2020