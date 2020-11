Castel Sant’Elia celebra la Festa dell’albero

Cultura - L'amministrazione comunale ha coinvolto i bambini della scuola con disegni e una ricerca sui frutti

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Anche con la pandemia l’amministrazione di Castel Sant’ Elia ha voluto ricordare la festa dell’albero.

Anche quest’anno è stato piantumato, purtroppo con la sola presenza delle autorità civili, un albero da frutto nel viale della scuola sita in via Nassirya. L’evento è stato seguito in diretta sulla pagina Facebook del comune.

Per l’occasione sono stati pubblicati sul sito del comune i disegni che i bambini o i ragazzi hanno realizzato.

Quest’anno oltre ai disegni è stato chiesto ai bambini di realizzare con l’aiuto dei nonni una ricerca sui frutti di una volta, ormai perduti. Le ricerche sono state pubblicate sulla pagina del comune.

Comune di Castel Sant’Elia

21 novembre, 2020