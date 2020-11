Castelli: “Misure anche per chi è rimasto aperto ma ha subito un calo del fatturato”

Roma - La viceministra dell'economia: "Vogliamo intervenire anche nei loro confronti con un meccanismo veloce come il fondo perduto"

Roma – “Come Movimento 5 Stelle vogliamo costruire una misura per chi è rimasto aperto e ha subito un forte calo di fatturato”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook la viceministra dell’economia e finanze Laura Castelli.

“Con i due decreti ristori abbiamo aiutato le attività che hanno subito limitazioni per i Dpcm, ma nelle prossime settimane va fatto un passo in più. Come Movimento 5 Stelle vogliamo costruire una misura per chi è rimasto aperto e ha subito un forte calo di fatturato. Vogliamo intervenire anche nei loro confronti, con un meccanismo veloce come il fondo perduto”.

"È un momento delicato – continua Castelli -, aver scelto di differenziare aperture e chiusure, di non chiudere tutto, ci deve far pensare anche a soluzioni nuove. Che è quello che abbiamo imparato di più in questa emergenza, dobbiamo agire passo dopo passo. Di fronte a situazioni straordinarie vanno immaginate soluzioni straordinarie. È quello che stiamo facendo". "Continuiamo ad accompagnare l'economia – ha concluso la viceministra -, mentre interveniamo a tutela della salute di ogni singolo cittadino. Rispettare le regole sul distanziamento sociale ci aiuta ad uscire prima e bene. Aiutiamoci".

8 novembre, 2020