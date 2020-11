Cento positivi in meno – Un morto ad Acquapendente, il comune: “Era ricoverato alla Santa Teresa”

Coronavirus - Nella Tuscia guarita una giovane famiglia - A Vitorchiano tamponi per gli studenti - Nell'Alto Lazio sei vittime, tra cui un 61enne in terapia intensiva

Viterbo – Coronavirus, 117esima vittima nella Tuscia. A Belcolle è morto un 82enne di Acquapendente che, prima di essere trasferito in ospedale, “si trovava ricoverato – ricorda il comune – ormai da diverso tempo alla clinica Santa Teresa di Viterbo”.

Ieri, venerdì 20 novembre, la Asl ha accertato 79 nuovi casi (totale 6mila 405) e 173 guarigioni (totale 2mila 505). Gli attualmente positivi sono 3mila 784, con un decremento di 95 unità. I ricoverati sono 125: sette in terapia intensiva, 34 nel reparto di malattie infettive e 82 in quello di medicina Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattordici contagi a Viterbo (il totale supera quota 1900), sette a Civita Castellana, sei a Tarquinia e cinque a Villa San Giovanni in Tuscia, tra cui un bambino. “Il comune – assicura il sindaco Fabio Latini – è in costante contatto con la direzione sanitaria, la scuola e gli organi competenti”.

A Fabrica di Roma (+2) gli alunni di una classe delle scuole medie sono in quarantena fino al 26 novembre dopo la positività di una ragazzina. A Vitorchiano (+1) per la prossima settimana sono in programma i tamponi rapidi per gli studenti della secondaria: “Una iniziativa della Asl – spiega il sindaco Ruggero Grassotti – importante per tracciare la presenza del Covid nella comunità scolastica, utilissima per individuare i casi asintomatici e contenere la diffusione del virus”.

Tra le persone che si sono negativizzate o che hanno concluso l’isolamento ce ne sono quaranta di Viterbo (il totale supera quota 700), ventitré di Montefiascone (per un totale di cento), nove di Capranica e otto di Marta. Primi due guariti a Lubriano, mentre a Canepina si è liberata del Covid una giovane famiglia.

Il comune di Caprarola, invece, puntualizza che un loro concittadino era “già stato dichiarato negativo da sedici giorni. Noi abbiamo ricevuto la notifica dalla Asl solo questa mattina (ieri, ndr)”. Notizia positiva anche da Sutri: “Un nostro concittadino è tornato a casa, dai suoi familiari, dopo aver trascorso giorni di sofferenza in terapia intensiva a causa del Covid. È stato accolto con manifestazioni di affetto e solidarietà”.

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri sono state registrate altre sei vittime: tre nell’hinterland di Civitavecchia e due a Rieti, tra cui un 61enne ricoverato in terapia intensiva. In Sabina sono stati accertati 85 casi e 68 guariti, per un totale di 1348 attualmente positivi. Nel territorio della Asl Roma 4, invece, hanno contratto il Covid in 24 e le negativizzazioni sono state 54. Qui le infezioni in corso sono 2mila 270.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno comunicato 188 casi, 295 guarigioni e sei decessi. I positivi attuali sono 7mila 402.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Un morto, 79 positivi e 173 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6405 (1906 a Viterbo; 4499 in provincia)

Attualmente positivi: 3784

Guariti: 2505

Morti: 116 + 1

Ricoverati: 125 (7 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 8461

Comuni con positivi

Viterbo: 1906 casi (29 morti e 732 guariti)

Civita Castellana: 415 casi (5 morti e 170 guariti)

Montefiascone: 348 casi (13 morti e 99 guariti)

Tarquinia: 227 casi (2 morti e 94 guariti)

Vetralla: 227 casi (2 morti e 86 guariti)

Nepi: 203 casi (2 morti e 84 guariti)

Capranica: 163 casi (2 morti e 72 guariti)

Vitorchiano: 163 casi (35 guariti)

Tuscania: 154 casi (5 morti e 94 guariti)

Orte: 147 casi (1 morto e 41 guariti)

Ronciglione: 132 casi (52 guariti)

Fabrica di Roma: 120 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 114 casi (6 morti e 42 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 45 guariti)

Soriano nel Cimino: 92 casi (1 morto e 41 guariti)

Castel Sant’Elia: 89 casi (2 morti e 41 guariti)

Bagnoregio: 83 casi (3 morti e 24 guariti)

Marta: 82 casi (31 guariti)

Monterosi: 81 casi (1 morto e 27 guariti)

Valentano: 79 casi (4 morti e 32 guariti)

Sutri: 73 casi (36 guariti)

Celleno: 70 casi (9 morti e 46 guariti)

Bassano Romano: 67 casi (1 morto e 38 guariti)

Capodimonte: 64 casi (31 guariti)

Vignanello: 64 casi (18 guariti)

Corchiano: 62 casi (1 morto e 26 guariti)

Canepina: 61 casi (32 guariti)

Farnese: 60 casi (3 morti e 26 guariti)

Canino: 57 casi (24 guariti)

Montalto di Castro: 56 casi (24 guariti)

Caprarola: 53 casi (2 morti e 22 guariti)

Piansano: 53 casi (37 guariti)

Bomarzo: 51 casi (3 morti e 7 guariti)

Ischia di Castro: 51 casi (21 guariti)

Oriolo Romano: 50 casi (1 morto e 36 guariti)

Vasanello: 43 casi (7 guariti)

Bolsena: 41 casi (3 morti e 21 guariti)

Monte Romano: 38 casi (16 guariti)

Gradoli: 37 casi (1 morto e 7 guariti)

Castiglione in Teverina: 36 casi (11 guariti)

Carbognano: 34 casi (18 guarito)

Blera: 33 casi (2 morti e 10 guariti)

Vallerano: 28 casi (12 guariti)

Faleria: 24 casi (10 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 24 casi (8 guariti)

Villa San Giovanni: 24 casi (1 morto e 8 guariti)

Calcata: 22 casi (8 guariti)

Cellere: 19 casi (6 guariti)

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti)

Vejano: 19 casi (1 morto e 9 guariti)

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 7 guariti)

Lubriano: 17 casi (2 morti e 2 guariti)

Barbarano Romano: 15 casi (3 guariti)

Gallese: 16 casi (4 guariti)

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Graffignano: 15 casi (10 guariti)

Bassano in Teverina: 12 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

Proceno: 7 casi (3 guariti)

Tessennano: 5 casi (3 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

21 novembre, 2020