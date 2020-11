Ceramica Cielo vince l’Archiproducts design award

Economia - L'azienda di Fabrica di Roma conquista il premio per il terzo anno consecutivo - Il successo nella categoria bagno grazie al lavabo Plinio

Fabrica di Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Ceramica Cielo conferma ancora una volta il ruolo da grande protagonista della scena internazionale del design e si aggiudica per il terzo anno consecutivo l’ambito Archiproducts design award 2020 nella categoria bagno.

A conquistare la giuria, composta da 50 autorevoli esponenti internazionali del mondo del design e alcuni tra i più influenti studi di architettura a livello globale, è stato Plinio, il lavabo minimale e iper grafico in grado di raccontare la creatività contemporanea – disegnato da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano. Con la purezza delle sue geometrie, Plinio è l’esempio di un perfetto equilibrio di proporzioni rigorose in armonia con il concetto, sempre vincente, di funzionalità.

Cifra stilistica di questo modello è l’essenziale bellezza e la generosità delle forme in grado di creare atmosfere e suggestioni uniche. L’elemento principale è sempre la ceramica, disponibile in una ricca palette di colori matt o nelle esclusive nuove nuances lucide ispirate alla natura Acque di Cielo.

L’ampio lavabo con pratico piano d’appoggio, proposto in tre dimensioni per adattarsi a ogni spazio anche con un ingombro ridotto e nelle esclusive nuance delle Terre e delle Acque di Cielo, è supportato da una raffinata struttura extra slim, dal design leggero e al contempo rigoroso. Dettagli preziosi e sofisticati arricchiscono il progetto e confermano la capacità dell’azienda di dare vita a manufatti customizzati in grado di decorare gli ambienti, coniugando sempre funzionalità e stile.

Anticipatore di tendenza nel mondo dell’abitare, ceramica Cielo si distingue per l’eccezionale capacità di lavorare una materia nobile come la ceramica, esplorandone le potenzialità e realizzando soluzioni che suggeriscono una nuova interpretazione di sala da bagno, intesa come luogo dedicato al relax e al benessere.

Giunti alla quinta edizione, gli Ada 2020 premiano le migliori sperimentazioni materiche, le soluzioni che si distinguono per originalità, potere emozionale e funzionale e che rappresentano l’eccellenza in termini di creatività, tecnologia, innovazione e sostenibilità.

Con la candidatura di oltre 750 prodotti e 400 brand di levatura globale, questo premio consacra il ruolo di azienda trendsetter ricoperto da ceramica Cielo, portavoce nel mondo della migliore tradizione produttiva handmadeinitaly.

30 novembre, 2020