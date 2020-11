Coronavirus - Fabrica di Roma - Il sindaco Scarnati se la prende di nuovo con gli indisciplinati delle mascherine

Fabrica di Roma – Ormai non è più una novità. Il sindaco Mario Scarnati è tornato con una nuova invettiva contro “certi cretini”: quelli che non mettono la mascherina.

Così li ha definiti nel suo ultimo post su Facebook, per aggiornare i suoi cittadini sull’evoluzione dei contagi.

“Purtroppo oggi abbiamo quattro positivi al Covid – ha scritto Scarnati sulla sua bacheca -. Io penso che se tutti portassimo le mascherine sempre avremmo chiuso col virus. Ma contro certi cretini non si può fare niente. Saluti, il sindaco”.

Il primo cittadino di Fabrica ha già preso di petto più volte gli indisciplinati, specie quelli che rifiutano di coprire il viso con le dovute protezioni.

“Chi non mette la mascherina è un immenso imbecille, egoista e cretino”, aveva esternato, sempre via Facebook, non molti giorni fa. Aveva anche promesso “multe esemplari per quei cialtroni che non mettono la mascherina, ma se anche questo sarà inutile io impedirò, in ogni modo, la libera circolazione delle persone”.

23 novembre, 2020