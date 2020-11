“Chiediamo chiarimenti su orario di apertura dei bar e ristoranti”

Sutri - La lettera del direttivo del comitato Centro storico dopo che il sindaco Sgarbi ha annunciato un'ordinanza che prolunga l'orario di apertura delle attività oltre il limite stabilito dal Dpcm del 24 ottobre

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Le recenti dichiarazioni del sindaco Sgarbi in merito a un ordine di prolungamento di orario di apertura di bar e ristoranti a Sutri, in palese contrasto con il Dpcm del 24 ottobre, acclarata dell’ordinanza sindacale nr 37 del 31 ottobre 2010, non ancora pubblicata sull’albo pretorio del comune di Sutri, ma ampiamente divulgata a mezzo stampa, ha creato grande turbativa sia tra i commercianti interessati che tra i cittadini stessi.

Per questa ragione il Comitato centro storico per Sutri ha ritenuto doveroso chiedere immediati chiarimenti agli altri organi amministrativi comunali preposti e portare a conoscenza della situazione le superiori autorità.

Il direttivo del comitato Centro storico per Sutri

Il testo della lettera del comitato Centro storico per Sutri

Al Sindaco del Comune di Sutri

Al Vice Sindaco del Comune di Sutri

Alla Giunta del Comune di Sutri

Al Delegato al Commercio

e, per conoscenza:

Al Consiglio Comunale di Sutri

Al Prefetto Dr. Giovanni Bruno

Piazza del Plebiscito,8 – 01100 Viterbo

Al Comando Staz. Carabinieri Sutri

Al Comando Polizia Locale

A Testate Giornalistiche varie loro

Oggetto: Ordinanza sindacale nr 37 del 31 ottobre 2020.

Vista la grande incertezza e disorientamento generati dalle dichiarazioni e dall’ordinanza in oggetto,

pubblicata da diverse testate giornalistiche, in contrasto con il DPCM del 24 ottobre 2020.

Vista l’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte di codesto Comune.

A seguito di confronto e richieste pervenute a questo Comitato da parte di commercianti, ristoranti e

bar.

Si chiede

Al Delegato al Commercio Filadelfio Cordiali, al Vice Sindaco Lillo Di Mauro, agli Ass.ri Giulia Cacchiarelli, Claudia Mercuri e Stefano Proietti di fornire informazioni chiare e tempestive in merito alla condotta da attuare da parte di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie di Sutri, al fine di evitare sanzioni e conseguenze amministrative agli esercenti e ai loro clienti. Il Sindaco gioca, voi tacete ma con la salute e con il lavoro dei cittadini non si deve scherzare!

Il Direttivo del CCSxS

1 novembre, 2020