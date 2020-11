Chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Biden

Washington - Elezioni Usa - È stata sospesa anche la possibilità di volare sopra l'arena dove il democratico terrà il suo primo discorso da presidente in caso di vittoria

Condividi la notizia:











Washington – Lo spazio aereo sopra la casa di Joe Biden è stato chiuso dall’aviazione statunitense.

Lo spazio aereo che circonda l’abitazione dello sfidante democratico alla corsa presidenziale a Wilmington, in Delaware, è stata interdetta per un raggio di 1 miglio. La no fly zone resterà in vigore fino al 7 novembre. La misura è stata motivata come “per ragioni di sicurezza speciale”.

È stata sospesa anche la possibilità di volare sopra il Chase Center, l’arena a San Francisco dove, in caso di vittoria, è probabile che Biden terrà il suo primo discorso da presidente. Stando a quanto riporta la Cnn, è atteso nelle prossime ore un discorso del candidato democratico.

Condividi la notizia:











6 novembre, 2020