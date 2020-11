Christian De Sica confessa: “Quel maledetto Covid ha colpito anche me”

Roma - Per l'attore "po' di febbriciattola e debolezza diffusa" - Negativo da quattro giorni

Roma – Christian De Sica ha avuto il Covid. A confessarlo è stato lo stesso attore sulle pagine del Messaggero.

“Sì, purtroppo il maledetto Coronavirus ha colpito anche me”, ha spiegato. “Ringraziando Dio me la sono cavata con poco. Giusto una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”, ha dichiarato.

“Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro. Voglio morire giocando con un trenino” ha cercato di sdrammatizzare. “In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi”.

Poi un pensiero al Natale, che per lui, come per milioni di altre persone sarà in formato ristretto, a causa della pandemia. “Rimarrò a Roma. Faremo un Natale in forma ristrettissima senza parenti, senza amici e senza celebrazioni. E con una grande amarezza nel cuore perché le cose vanno male…”.

16 novembre, 2020