È morto Marco Olimpieri, una vita dedicata al sociale

Cronaca - Nel 2013 si era candidato con la lista civica Viva Viterbo - Aveva 45 anni

Viterbo – È morto Marco Olimpieri.

Volto noto della città, era conosciutissimo da tutti per il suo impegno nel sociale e la presenza costante per le vie di Viterbo. Se ne è andato dopo aver combattuto contro una malattia. Aveva 45 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, dopo che la notizia della sua scomparsa ha velocemente fatto il giro della città.

“Se ne va un reale esempio di positività. Al centro storico mancherà il tuo sorriso e la tua solarità. Ciao Marco” scrivono.

E ancora. “Eri sempre allegro e sorridente…che scherzo che c’hai fatto! Buon viaggio amico mio!”. “Ciao Marchino. Mi ricorderò sempre il sorriso stampato sul tuo volto. Riposa in pace, amico mio”.

Nel 2013, Olimpieri si era candidato nella lista di Viva Viterbo e aveva trascorso gran parte della sua vita nell’impegno sociale per la città, con particolare attenzione verso i disabili.

“Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Marco, un amico di cui vogliamo ricordare la grande generosità e l’impegno civile per la sua Viterbo” scrive in una nota il capogruppo di Viva Viterbo, Giacomo Barelli.

Parlando di se stesso su Facebook scriveva: “Dicono che sono simpatico e con tanta voglia di vivere vista la mia situazione e credo fortemente nell’amicizia”.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 25 novembre alle 10,30 nella chiesa della Sacra Famiglia.

24 novembre, 2020