Cocaina nascosta nel giardino, arrestato

Viterbo – Cocaina nel giardino, arrestato.

Nella serata del 19 novembre, nell’ambito di controlli antidroga, gli agenti della squadra mobile di Viterbo hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti un cittadino pakistano di 36 anni, residente in un piccolo comune della provincia di Viterbo.

La polizia riporta in una nota che l’uomo avrebbe “numerosi precedenti specifici anche relativi al corrente anno”.

Sarebbe stato bloccato mentre tornava a casa. “Nel giardino sono state ritrovate, occultate nel terreno, 17 dosi di cocaina in confezioni di plastica termosaldata – continua il comunicato della questura -, per un peso lordo complessivo di 11,5 grammi, nonché ritagli in plastica utili al confezionamento dello stupefacente”.

La perquisizione a casa ha permesso di trovare e sequestrare, insieme alla droga, 540 euro in contanti, secondo i poliziotti, come si legge sempre sulla nota, “presumibile provento dell’attività di spaccio del predetto, privo di stabile occupazione”.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, all’esito della quale è stato convalidato l’arresto, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.

21 novembre, 2020