Colpo in attacco per la Flaminia, ufficiale Wilson Cruz

Sport - Calcio - Serie D - Da oggi il brasiliano è a disposizione di Francesco Punzi

Civita Castellana – Nuovo arrivo in casa della Flaminia Civita Castellana.

La società rossoblù ha chiuso la trattativa con l’attaccante brasiliano Wilson Cruz da Silveira.

A darne l’annuncio il presidente Francesco Bravini e il diesse Gigi Coni.

“E’ un ragazzo che da tempo volevamo portare con noi – ha detto il primo –. Ha manifestato la volontà di giocare con la nostra squadra ci siamo trovati subito in sintonia. E’ un giocare di esperienza che può dare un grande contributo alla squadra“.

L’attaccante carioca conta oltre cinquanta presenze in lega Pro con le maglie di di Cavese, Cisco Roma e Foggia. In serie D ha collezionato presenze nell’Albalonga (33 reti in due stagioni) e Sora. E nel 2017 ha vinto il campionato con la Vis Pesaro. Ha indossato anche la maglia di Francavilla, Pineto, Ciliverghe e Torres.

E nato a Rio de Janeiro il giorno 1 ottobre 1985, 187 centimetri per 78 chilogrammi. Da oggi è ha disposizione del tecnico Francesco Punzi.

20 novembre, 2020