Coltellate alla moglie, quattro anni e mezzo all’ex dentista “fuggitivo” Gianfranco Fiorita

Tribunale - L'arma del delitto è stata trovata insanguinata e con la lama piegata - Dieci anni fa si volatilizzò in Sudamerica coi soldi di soci e pazienti

Viterbo – Picchia a sangue alla moglie, nuovi guai giudiziari per l’ex dentista viterbese Gianfranco Fiorita.

E’ stato condannato dal giudice Elisabetta Massini a quattro anni e mezzo di reclusione in primo grado per avere accoltellato la moglie oggi 37enne e averla rinchiusa in uno sgabuzzino. Difeso stavolta dall’avvocato Fabrizio Ballarini, che ha preso il caso in corsa, era accusato di lesioni aggravate e sequestro di persona.

Fiorita, per chi non lo ricordasse, è l’odontoiatra 61enne salito dieci anni fa agli onori della cronaca per essere fuggito in Sudamerica con 600mila euro di pazienti e società, il 14 ottobre 2010, lasciando letteralmente “a bocca aperta” i clienti che erano ricorsi a una finanziaria per pagarsi a rate le cure lasciate a metà presso la sua clinica del Pilastro.

Rientrato in Italia dal Paraguay con una moglie di oltre venti anni più giovane e due figli piccoli al seguito dopo quattro anni, estradato in seguito all’arresto per maltrattamenti in famiglia, il 28 marzo 2019 Fiorita, difeso all’epoca dall’avvocato Roberto Aalabiso, è stato condannato in primo grado dal giudice Giacomo Autizi a due anni, tre mesi e quindici giorni per appropriazione indebita nonché al pagamento di circa 70mila di provvisionali alle parti civili. E’ stato inoltre radiato dall’albo degli odontoiatri.

La notte tra il 20 e il 21 maggio 2016, nel frattempo, Fiorita si era reso protagonista di una feroce aggressione tra le mura domestiche. Il coltello che avrebbe usato per colpire all’addome la compagna fu trovato sul lavandino della cucina, intriso di sangue e con la lama piegata, dagli agenti delle volanti intervenuti dopo l’allarme al 113.

Presunta vittima la moglie paraguaiana, che a suo tempo si rifugiò nel centro antiviolenza Erinna, ma non si è costituita parte civile al processo.

In aula, durante l’udienza del 17 maggio 2018, la 37enne ha raccontato di essere stata aggredita, accoltellata alla testa, al petto e all’addome e poi rinchiusa in uno stanzino, riuscendo infine a chiedere aiuto sanguinante a una vicina che ha dato l’allarme. Portata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, fu medicata con una prognosi di 20 giorni.

Nell’appartamento della coppia al terzo piano, la polizia ha trovato evidenti segni di colluttazione ma soprattutto tanto sangue. Sangue intriso a capelli sulla gamba di una sedia rotta. Sangue sui cocci di un vaso di vetro infilato in un sacchetto nero. Poggiato per terra uno strofinaccio insanguinato.

Sul lavandino di cucina, invece, c’era un coltello insanguinato e con la lama piegata, che Fiorita disse di avere usato per difendersi dalla moglie che, come confermato al processo dalla vicina, sarebbe stata spesso ubriaca e molesta con gli altri inquilini del palazzo.

“Siamo pronti a ricorrere in appello non appena avremo le motivazioni della sentenza”, anticipa il difensore Ballarini.

Silvana Cortignani

11 novembre, 2020