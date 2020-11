CompraLocale, la campagna di FdI per gli acquisti natalizi

Viterbo - Il partito incoraggia ad andare nei piccoli negozi o nelle botteghe artigiane

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per Natale compra locale.

Fratelli d’Italia, per contrastare gli effetti della crisi ed aiutare l’economia, sostiene le attività cittadine ed invita ad effettuare regali ed acquisti prenatalizi nei piccoli negozi o nelle botteghe artigiane, valorizzando e promuovendo le nostre eccellenze.

Non si tratta solo di un intervento necessario per ovvie ragioni economiche, ma di un contributo significativo alla stessa socialità, al centro storico come luogo di aggregazione, alla necessità di riappropriarsi di una dimensione più umana.

Incoraggiando le nostre attività di economia reale si otterrà un duplice vantaggio, che va ben oltre il semplice acquisto: ne guadagnerà la qualità della vita e l’intero sistema economico cittadino.

Un doppio regalo, quindi, che aiuterà tutti a celebrare il Natale con più serenità.

Fdi Viterbo

20 novembre, 2020