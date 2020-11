Il rapper Sfera Ebbasta avrà una piazza a lui dedicata

Cinisello Balsamo - Il comune dove è cresciuto lo onora con una targa - Il cantante: “Voglio essere un punto di riferimento per i giovani”

Cinisello Balsamo – La città dove il rapper Sfera Ebbasta è cresciuto lo onora dedicandogli una piazza.

A Cinisello Balsamo, comune nella città metropolitana di Milano, ci sarà una piazza dedicata a Gionata Boschetti, noto col nome d’arte di Sfera Ebbasta. Verrà apposta nel centro della cittadina, davanti al centro culturale Pertini, un luogo frequentato da molti giovani.

Il comune precisa che la targa sarà temporanea e rimarrà visibile “per un periodo”.

“È un riconoscimento per un artista che – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini. Traguardi che, uniti a un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare”.

“È un onore per me avere una piazza dedicata nel posto che mi ha cresciuto – ha commentato su Instagram il rapper -. Sono felice di aver portato in alto il quartiere da cui vengo. Spero di continuare a influenzare positivamente tutti i ragazzi di Ciny e a essere un punto di riferimento per loro”.

20 novembre, 2020