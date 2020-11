Il comune di Montalto lancia la campagna #Sostienici

Economia - L'iniziativa di marketing promuove le attività commerciali del paese in vista delle festività natalizie

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – In questo particolare momento in cui la pandemia ha messo in difficoltà molti operatori commerciali e turistici del territorio, l’amministrazione comunale ha avviato, in occasione delle festività natalizie, una campagna di marketing a sostegno delle attività denominata “#SOStienici – Il commercio è l’anima del paese”.

Il progetto prevede il coinvolgimento degli operatori commerciali e turistici che aderiranno gratuitamente all’iniziativa attraverso affissioni, volantini, strategie multimediali, oltre alla realizzazione di un sito internet e la pubblicazione di video in cui i commercianti saranno i veri protagonisti della campagna di marketing.

Ogni strumento informatico contribuirà alla costruzione di una rete comunicativa, informativa, promozionale ma anche umana, con un ritorno positivo in termini di immagine, di fiducia e coesione sociale. Le attività che aderiranno saranno inoltre contraddistinte da apposita vetrofania/adesivo fornita dal comune.

“In questo periodo di grande difficoltà a causa della pandemia – commentano gli assessori al commercio e turismo Giovanni Corona e Silvia Nardi – è fondamentale sostenere il settore delle nostre attività che sono state messe in ginocchio dalla crisi economica scaturita dal Covid-19. Per questo ci sembra più che mai doveroso lanciare un appello di solidarietà e promozione verso le attività commerciali e le strutture turistico-ricettive di Montalto e Pescia. La volontà non è quella di realizzare un singolo slogan momentaneo, ma di dare vita ad una vera e propria campagna di marketing il cui sviluppo verrà concordato, tramite riunioni periodiche, con tutti gli operatori del territorio”.

Gli operatori commerciali e turistici che intendono aderire al progetto dovranno presentare la propria adesione entro il 26 novembre 2020, scaricando il modulo e tutte le informazioni dell’iniziativa sul sito dell’ente.

17 novembre, 2020