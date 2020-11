Il comune riapre il collegamento tra piazza del Comune e via del Ganfione

Viterbo - Dove adesso c'è un magazzino - Costo 214mila euro con l'imposta di soggiorno - Muroni (FI): "Un altro intervento per riqualificare il cuore della città"

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Piazza del Comune, collegamento diretto con via del Ganfione, la strada che si trova dietro il palazzo della prefettura.

Un’idea che circola da un po’. Per realizzarla, il comune dovrà rinunciare a un magazzino, quello in fondo ai portici di palazzo dei Priori. La via passerà da lì.

Costo preventivato, 214mila euro, con un mutuo da 12mila euro annui. L’ok è arrivato in fase d’approvazione bilancio di previsione, con un emendamento.

Si tratta di un intervento a costo zero per i viterbesi, perché sarà finanziato con gli introiti dell’imposta di soggiorno.

Un ritorno al passato, come si presentava un tempo la zona. “Da dove si trova il magazzino – spiega il consigliere Paolo Muroni (FI) che ha presentato la proposta poi confluita nel maxiemendamento al bilancio – si scende giù, collegando piazza del Comune a via del Ganfione”.

Un altro tassello per riqualificare il cuore di Viterbo.

“Renderemo visitabile la torre civica – continua Muroni – recupereremo il piano terra di palazzo dei Priori, rendendolo museabile. Poi, sotto i portici, la parte dedicata all’esposizione di Sebastiano Del Piombo, quindi nei rimanenti locali il museo multimediale della macchina di Santa Rosa”. Ultimo passaggio, rifare il look alla piazza. Ormai, il catrame sta avanzando e prendendo il sopravvento sui sampietrini. Troppe toppe.

“Va sistemata come si deve – sostiene Muroni – in modo adeguato, a quel punto potremo ripensare anche la delimitazione, oggi con fioriere, della parte non accessibile alle auto, circolazione che a mio modo di vedere va limitata da quelle parti”.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











1 novembre, 2020