Il comune sempre più a portata di smartphone

Vitorchiano - Nuove evoluzioni di sito istituzionale, portale turistico e app

Vitorchiano – L’amministrazione comunale di Vitorchiano continua a credere nell’innovazione tecnologica e nel digitale guardando al futuro, puntando in particolare sul nuovo sito web istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it dotato di servizi e informazioni sempre più intuitive, accessibili e trasparenti al cittadino.

Con il nuovo aggiornamento ne vengono infatti migliorate e potenziate le funzioni. Il portale turistico, dedicato interamente ai visitatori e alle attività territoriali, realizzato grazie anche al contributo della rete di imprese locali AIR, è implementato dal sito istituzionale, da cui ogni visitatore può rapidamente accedere direttamente, dando maggior risalto ai contenuti e indirizzandolo alle curiosità e ai servizi dedicati. Allo stesso tempo le attività commerciali di Vitorchiano hanno a disposizione una loro specifica vetrina digitale e gratuita sulla quale promuoversi.

L’app si pone come un nuovo strumento, in particolare strutturato per la tecnologia mobile, in grado di garantire una comunicazione efficace, immediata e costante con gli organi comunali. Non solo comunicazione, ma anche interazione del cittadino e del turista, attraverso le diverse funzionalità: il cittadino può usufruire, in ogni istante e soprattutto in ogni luogo, di informazioni utili del Comune, delle associazioni attive sul territorio, delle attività commerciali della zona e delle iniziative culturali più interessanti.

Sito, portale turistico e app, realizzati in collaborazione con MyCity Gruppo Gaspari, rappresentano un’unica piattaforma tecnologica multifunzionale che collega il cittadino al Comune, sostiene le attività locali e incentiva il turismo.

Amministrazione comune di Vitorchiano

22 novembre, 2020