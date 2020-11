Consegna gratuita di generi alimentari a domicilio

Viterbo - E' l'iniziativa dell'associazione senza fini di lucro Omnia Tuscia

Viterbo – Consegna a domicilio di generi alimentari.

E’ l’iniziativa di Omnia Tuscia che, vista l’attuale situazione epidemiologica che affligge l’Italia, ha pensato di favorire, in modo del tutto gratuito e con spirito di servizio coerente con gli scopi dello statuto, quanti intendano limitare le uscite di casa per evitare occasioni di contagio.

A tal fine, Omnia Tuscia ha individuato alcune eccellenze del comparto agro-alimentare del territorio che effettuano la

consegna a domicilio dei loro prodotti, direttamente o tramite corriere. Le fasi di ordine, pagamento e consegna dei prodotti verranno concluse direttamente tra acquirente ed azienda.

Omnia Tuscia non si assume alcun impegno o responsabilità al riguardo.

Omnia Tuscia è un’associazione senza fini di lucro che nasce per favorire la crescita culturale e la sua conoscenza anche in campo internazionale. Per fare questo l’associazione si occupa di promuovere le eccellenze locali nei campi economici, culturali e scientifci attraverso l’organizzazione o il patrocinio di incontri e seminari con realtà sociali presenti sul territorio, nonché attraverso ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo di più profonde o estese relazioni tra le istituzioni e gli ambienti economici della Tuscia e dei paesi stranieri.

19 novembre, 2020