In consiglio il 3 dicembre: Talete, tariffe e non solo…

Viterbo – (g.f.) – Talete: su tariffe e varie ed eventuali se ne parla il 3 dicembre.

È stato il sindaco Giovanni Arena a proporre di aggiungere un punto all’ultima seduta di consiglio comunale in programma.

Per chiarire sulle bollette, ma anche altri aspetti che toccano la società idrica partecipata dal comune.

A sollecitarlo è stata Luisa Ciambella (Pd). Il primo cittadino chiarirà, ma lui le idee le ha già abbastanza chiare.

“Il piano tariffario – spiega Arena – è un obbligo di legge. Come si fa a non votarlo? Se non si mette la società nelle condizioni d’avere un equilibrio economico e con i ricavi coprire i costi, mi prendo io la responsabilità di generare un danno erariale. Ci deve essere un equilibrio”.

Non risulta ad Arena invece, che Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, abbia diffidato Talete per non avere risposto a clienti su alcune sollecitazioni.

“Non mi risulta – sottolinea Arena – ma mi pare che invece il garante regionale abbia accolto istanze di cittadini per alcune verifiche. C’è un ufficio ad hoc proprio per le dovute istanze presentate dai consumatori”.

29 novembre, 2020