Contagi in calo, i guariti doppiano i nuovi positivi – 6 morti nell’alto Lazio

Viterbo – La parabola dei contagi è ancora discendente nel Viterbese. Nel sabato appena trascorso, i guariti (163) sono stati più del doppio rispetto ai nuovi positivi (73). Diversamente dalle altre due asl dell’alto Lazio, la Roma 4, che comprende il territorio di Civitavecchia, e quella di Rieti, dove il numero dei nuovi positivi (rispettivamente 45 e 86) ha superato quello dei negativizzati (24 e 69).

Il Coronavirus continua a fare vittime, specialmente tra gli anziani. Nelle ultime ventiquattr’ore ne sono morti sei, tre nella Tuscia e tre nella Sabina.

Si tratta di due uomini di 79 e 85 anni di Montefiascone e una donna di 83 di Caprarola, tutti ricoverati per Covid a Belcolle. Anche nel Reatino il virus si accanisce sugli anziani: ieri sono morti un 74enne e due donne di 90 e 92 anni, tutti con altre gravi patologie.

Come sempre, quasi tutti i nuovi positivi sono a casa, in isolamento. Dei nuovi 73 casi, solo 4 hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, andando ad aggiungersi agli altri ricoverati nelle strutture Covid dell’ospedale Belcolle. Sono in tutto 117, dieci in meno in soli due giorni.

Anche gli attualmente positivi nella Tuscia diminuiscono: tra guarigioni e nuovi contagi, se ne contano 93 in meno. Il quadro, dunque, è in linea col panorama nazionale, dove il numero dei morti resta alto, ma sta scendendo il rapporto positivi-tamponi.

Viterbo continua ad avere l’incremento più alto in provincia (+19): normale, trattandosi della città più popolosa. Prosegue, comunque, l’andamento discendente che si è cominciato a osservare dalla scorsa settimana. In molti paesi della provincia, i guariti superano i nuovi contagi.

A Vallerano c’è un unico nuovo positivo, dipendente comunale. “Sta bene ed è in isolamento domiciliare da 10 giorni – si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione -. Tutto il personale dipendente sarà sottoposto a scopo precauzionale, al test antigenico rapido. Nel pomeriggio è stata predisposta la sanificazione della sede comunale, così come quella già in programma di tutti i plessi scolastici”.

A Fabrica di Roma, invece, il sindaco Mario Scarnati ha dato ieri, dal suo profilo, la buona notizia dell’esito dei tamponi sui docenti della III D della scuola media: tutti negativi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6478 (1925 a Viterbo; 4553 in provincia)

Attualmente positivi: 3691

Guariti: 2668

Morti: 119 + 1

Ricoverati: 117 (9 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 8627

Comuni con positivi

Viterbo: 1925 casi (29 morti e 732 guariti)

Civita Castellana: 419 casi (5 morti e 178 guariti)

Montefiascone: 354 casi (15 morti e 100 guariti)

Tarquinia: 232 casi (2 morti e 97 guariti)

Vetralla: 231 casi (2 morti e 98 guariti)

Nepi: 203 casi (2 morti e 86 guariti)

Capranica: 166 casi (2 morti e 85 guariti)

Vitorchiano: 165 casi (41 guariti)

Tuscania: 154 casi (5 morti e 94 guariti)

Orte: 147 casi (1 morto e 56 guariti)

Ronciglione: 133 casi (54 guariti)

Fabrica di Roma: 121 casi (1 morto e 50 guariti)

Acquapendente: 119 casi (6 morti e 47 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 45 guariti)

Soriano nel Cimino: 92 casi (1 morto e 45 guariti)

Castel Sant’Elia: 90 casi (2 morti e 45 guariti)

Bagnoregio: 84 casi (3 morti e 24 guariti)

Marta: 82 casi (32 guariti)

Monterosi: 81 casi (1 morto e 27 guariti)

Valentano: 79 casi (4 morti e 41 guariti)

Sutri: 73 casi (37 guariti)

Celleno: 70 casi (9 morti e 47 guariti)

Bassano Romano: 68 casi (1 morto e 39 guariti)

Capodimonte: 64 casi (31 guariti)

Vignanello: 64 casi (19 guariti)

Corchiano: 63 casi (1 morto e 26 guariti)

Canepina: 65 casi (34 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 26 guariti)

Canino: 58 casi (25 guariti)

Montalto di Castro: 58 casi (27 guariti)

Caprarola: 55 casi (3 morti e 23 guariti)

Piansano: 53 casi (37 guariti)

Bomarzo: 51 casi (3 morti e 8 guariti)

Ischia di Castro: 51 casi (21 guariti)

Oriolo Romano: 50 casi (1 morto e 37 guariti)

Vasanello: 44 casi (12 guariti)

Bolsena: 42 casi (3 morti e 21 guariti)

Monte Romano: 38 casi (16 guariti)

Gradoli: 37 casi (1 morto e 8 guariti)

Castiglione in Teverina: 36 casi (13 guariti)

Carbognano: 34 casi (18 guarito)

Blera: 34 casi (2 morti e 10 guariti)

Vallerano: 29 casi (13 guariti)

Faleria: 24 casi (10 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 24 casi (10 guariti)

Villa San Giovanni: 25 casi (1 morto e 8 guariti)

Calcata: 22 casi (9 guariti)

Cellere: 19 casi (7 guariti)

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti)

Vejano: 19 casi (1 morto e 9 guariti)

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 7 guariti)

Lubriano: 17 casi (2 morti e 2 guariti)

Barbarano Romano: 15 casi (3 guariti)

Gallese: 18 casi (4 guariti)

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Graffignano: 15 casi (10 guariti)

Bassano in Teverina: 12 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

Proceno: 7 casi (3 guariti)

Tessennano: 6 casi (3 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 novembre, 2020