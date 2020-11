“Contagi nella Tuscia: Asl, regione e sindaci intervengano per spegnere i focolai”

Coronavirus - Lo chiedono Patrizia Berlenghini e Riccardo Agostini (Articolo Uno)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo davvero preoccupati per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a Viterbo e in tutta la provincia. Ampie porzioni del territorio sono colpite da un numero di contagi in continua salita, 196 nuovi casi soltanto ieri per un totale di 4163 persone positive al Covid-19 dall’inizio della pandemia. Una zona rossa che preoccupa i medici di medicina generale, i pediatri, gli infermieri e tutto il sistema ospedaliero e assistenziale che vive giorni di grande difficoltà.

Si moltiplicano gli appelli degli operatori sanitari per avere mezzi di protezione e strumenti adeguati ad affrontare questo difficilissimo momento. Sollecitazioni che non devono rimanere inascoltate.

Ci sarà tempo per capire le cause profonde di questo boom di contagi: chiusure di ospedali; poche risorse, probabilmente destinate male; luoghi di cura impreparati a intervenire tempestivamente; strutture inidonee ad effettuare analisi.

Ora la macchina del soccorso e della prevenzione deve marciare spedita. Facciamo appello all’assessore alla Sanità della regione Lazio D’Amato, alla direttrice della Asl viterbese Donetti, ai sindaci dei comuni più colpiti perché intervengano con tracciamenti adeguati per spegnere i focolai.

Magari non scaricando tutto su possibili “untori” come fa il sindaco di Viterbo, Arena.

Se lo stesso presidente dell’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Viterbo, Lanzetti si dice perplesso sulle modalità di gestione di questa situazione vuol dire che molto di più può essere fatto per sanare le carenze e arginare la diffusione del virus.

Riccardo Agostini

Segretario regionale del Lazio di Articolo Uno

Patrizia Berlenghini

Segretaria provinciale di Viterbo di Articolo Uno

6 novembre, 2020