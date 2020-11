Montefiascone - Coronavirus - È la nuova ordinanza della commissaria prefettizia Anna De Luna che impone la proroga dell’interruzione dell’attività della struttura di via Santa Maria delle Grazie

Montefiascone – “Contagiato un minore e ancora positiva un’educatrice, l’asilo nido comunale chiuso fino al 24 novembre”. È la nuova ordinanza della commissaria prefettizia Anna De Luna che impone la proroga dell’interruzione dell’attività della struttura di via Santa Maria delle Grazie a Montefiascone dopo i due casi di positività al Covid-19.

L’asilo nido comunale “Pane e marmellata” era infatti rimasto chiuso dal 22 al 24 ottobre, come stabilito dall’ordinanza numero 1 del 22 ottobre, per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria per questa emergenza Covid-19.

Ma poi la struttura è rimasta inattiva anche da lunedì 26 a martedì 27 ottobre, per la sanificazione delle aree esterne come da avviso pubblicato sul sito del comune di Montefiascone.

Poi arrivata la conferma della positività di un’operatrice in servizio nella struttura e per questo il 27 ottobre la commissaria prefettizia Anna De Luna ha emesso una nuova ordinanza con la chiusura fino al 7 novembre.

“Presso l’asilo nido ‘Pane e Marmellata’ – si legge nell’atto – si è verificato un caso di contagio da Covid-19 che ha interessato una operatrice in servizio presso il nido. Si ordina il divieto temporaneo di utilizzo della struttura adibita ad asilo nido sita in via Santa Maria delle Grazie, dal 26 ottobre al 7 novembre”.

Venerdì 6 novembre è arrivata l’ulteriore proroga del blocco dell’attività della struttura fino al 24 novembre, giorno in cui riprenderà, salvo nuove disposizioni, la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado a Montefiascone.

Infatti l’educatrice positiva non si è ancora negativizzata ed è inoltre risultato contagiato dal Coronavirus anche un minore frequentante la struttura.

“Visto il perdurare della positività dell’educatrice – si legge nella nuova ordinanza – oltre che l’accertamento della positività di un minore frequentante la struttura; si ordina la proroga della chiusura dell’asilo nido comunale ‘Pane e marmellata’ fino al giorno 24 novembre; il divieto temporaneo di utilizzo della struttura adibita ad asilo nido sita in via Santa Maria Delle Grazie, fino al 24 novembre, per le attività educative fino a quando non verranno effettuati tutti i controlli per definire la filiera di contagio nonché la sanificazione dell’immobile adibito a nido e sarà completato positivamente il periodo di quarantena stabilito per legge”.

Quindi, al momento, la riapertura dell’asilo nido comunale e il ritorno sui banchi di scuole con l’interruzione della didattica a distanza, per tutti gli alunni delle struttura di ogni ordine e grado a Montefiascone è fissata per martedì 24 novembre.

