“Siamo in contatto per monitorare i dati giornalieri dei contagi fra studenti”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo nota del sindaco Giovanni Maria Arena per la nomina del nuovo dirigente provinciale scolastico Francesca Romana Ciangola – Buon lavoro a Francesca Romana Ciangola, nuovo dirigente provinciale scolastico.

In questi giorni abbiamo già avuto modo di incontrarci e confrontarci sulla situazione delle scuole, con particolare riferimento al numero dei contagi registrati tra i giovani in età scolastica in questa seconda ondata dell’emergenza Covid-19.

Mi ha fatto molto piacere che la dottoressa Ciangola abbia condiviso la mia posizione, sia in termini di provvedimenti adottati e sia in termini di decisioni prese in quest’ultimo mese, a tutela della salute dei nostri giovani e nel rispetto del diritto allo studio degli stessi alunni.

Siamo costantemente in contatto per monitorare i dati giornalieri dei contagi registrati tra gli studenti, attualmente in netta diminuzione.

Continueremo a lavorare in stretta sinergia, con spirito di reciproca collaborazione.

Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro a Francesca Romana Ciangola, voglio ringraziare il suo predecessore Daniele Peroni per l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni come dirigente provinciale scolastico, in particolar modo per il prezioso contributo garantito per la sicurezza delle scuole, in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici, in questi mesi segnati dalla pandemia ancora in corso.

23 novembre, 2020