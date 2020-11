Contributi attività economiche, email per richiesta informazioni

Viterbo - Attivata dall'amministrazione comunale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di attività economiche, a seguito delle misure adottate per la gestione e il contenimento dell’emergenza Covid-19, attiva da ieri la mail faq@comune.viterbo.it.

“A questo indirizzo di posta elettronica – spiega l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini – è possibile richiedere informazioni e chiarimenti in merito allo stesso avviso e in particolare modo per la compilazione del modello di domanda.

Le risposte ai quesiti posti arriveranno nel giro di qualche ora. La mail resterà attiva fino a conclusione della procedura. Ricordo ancora una volta che le domande potranno essere inoltrate con le modalità indicate nell’avviso a partire dalle ore 10 del prossimo 23 novembre.

C’è ancora tutto il tempo per chiedere delucidazioni sulla corretta compilazione dei campi riportati nel modulo”. Informazioni, avviso e modello di domanda sono consultabili nell’apposita sezione SOS Commercio, sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .

Amministrazione comunale di Viterbo

18 novembre, 2020