Coronavirus, calano i nuovi casi e i morti

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore l'incremento dei contagi è di 20mila 648 unità - 541 i decessi e 13mila 642 i guariti

Condividi la notizia:











Roma – Sono 20mila 648 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri il bilancio era di 26mila 323). In calo quindi i nuovi casi che in totale arrivano a quota 1milione 585mila 178 contagi.

Le vittime registrate oggi sono state 541 contro le 686 di ieri. In totale le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19 sono 54mila 904. Invariato il tasso di positività che è di 11,7%.

Solo oggi sono 13mila 642 le persone guarite/dimesse. Il totale dei negativizzati ha raggiunto 734mila 503 unità.

Oggi sono stati eseguiti meno tamponi rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 176mila 934, mentre ieri erano stati 225mila 940.

In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-9), per un totale di 3mila 753 persone in reparto.

Diminuiti anche i ricoveri negli altri reparti Covid (-420), per un totale di 32mila 879.

In isolamento domiciliare ci sono 759mila 139 persone.

L’incremento degli attualmente positivi nelle ultime 24 ore è di +6mila 463, per un totale di 795mila 771.

La Lombardia è la regione in cui si sono registrati più casi: nelle ultime 24 ore sono stati 3mila 203. Segue il Veneto con 2mila 617 nuovi positivi, la Campania (2mila 022), il Piemonte (2mila 021), il Lazio (1993), l’Emilia-Romagna (.850) e la Sicilia (1024). In tutte le altre regione non sono stati superati i mille casi.

Il bollettino segnala anche una precisazione a livello regionale. L’Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 29 novembre

Condividi la notizia:











29 novembre, 2020