Coronavirus, calano nuovi casi, morti e guariti

Ministero della Salute - Rapporto positivi-tamponi che scende all'11,65% - I nuovi casi sono 26mila 323 e i morti 686

Condividi la notizia:











Roma – Sono 26mila 323 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di 2029 rispetto a ieri. Lo dice il bollettino quotidiano del ministero della Salute, che registra una diminuzione anche dei morti e dei guariti, a fronte di un aumento dei tamponi effettuati.

I decessi scendono dagli 827 di ieri ai 686 di oggi, per un totale che si porta a 54mila 363, mentre i guariti sono 24mila 214 (ieri oltre 35mila), col totale che arriva a 720mila 861.

Nel calo generale degli indicatori principali, vanno in controtendenza gli attualmente positivi (in crescita di 1415 unità, per un totale di 789mila 308) e i tamponi, che sono 225mila 940 (ieri quasi 223mila) e portano il rapporto positivi-tamponi su scala nazionale all’11,65%.

Nel totale degli attualmente positivi prosegue la discesa dei ricoverati in terapia intensiva (3762, cioè 20 in meno rispetto a ieri) e anche quella degli ospedalizzati con sintomi meno gravi (oggi 33mila 299, con un saldo di -385 nell’ultima giornata). Gli altri 752mila 247 attualmente positivi, pari al 95,3% del totale, sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

Anche oggi è la Lombardia la regione col maggior numero di nuovi casi (4615). Seguono il Veneto (3498) e la Campania (2729).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 28 novembre

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020