Coronavirus, in Italia superata la soglia dei 45mila morti totali

Roma – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 a oggi, almeno un milione 178mila 529 persone hanno contratto il Coronavirus e nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 33mila 979. C’è quindi una flessione rispetto ai dati di ieri quando i nuovi casi erano stati 37mila 255. I dati sono quelli diffusi dal ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono 195mila 275, ovvero 32mila 420 in meno rispetto a ieri quando erano stati 227mila 695. Il tasso di positività è intorno al 17% (per la precisione 17,4%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 17 sono risultati positivi. Ieri il tasso di positività era di circa il 16% (per la precisione 16,36%).

Per quanto riguarda i decessi, è stata superata la soglia dei 45mila morti totali. E per la precisione le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus sono 45mila 229. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 546.

Sono invece 420mila 810 i guariti/dimessi totali, con 9mila 376 negativizzati nelle ultime 24 ore.

I soggetti attualmente positivi dei quali si ha certezza sono 712mila 490, con un incremento di 24mila 055 nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 32mila 047 (+649 nelle ultime 24 ore). Le terapie intensive sono aumentate di 116 unità e in totale i pazienti in reparto sono 3mila 422. In isolamento domiciliare ci sono 677mila 021 persone.

Resta la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati 8mila 060 nuovi casi.

15 novembre, 2020