Coronavirus individuato in un allevamento di visoni in Francia

Parigi - Ordinato l'abbattimento di mille esemplari

Parigi – Rilevato il Coronavirus in un allevamento di visoni in Francia.

Lo hanno reso noto i ministeri dell’agricoltura, della salute e della transizione ecologica. L’allevamento in questione si trova nel dipartimento di Eure-et-Loir.

È stato ordinato l’abbattimento dei 1000 visoni rimasti nell’allevamento e l’eliminazione dei loro prodotti.

La presenza del Covid nei visoni è stata riscontrata per la prima volta in Danimarca a inizio novembre. In quell’occasione si trattava di una mutazione del virus. La nazione scandinava è il più grande produttore mondiale di pellicce provenienti dai visoni e ha ordinato l’abbattimento di circa 17 milioni di esemplari.

22 novembre, 2020