Coronavirus, nelle ultime 24 ore 753 morti

Oggi sono 34mila 283 i nuovi casi - 24mila 169 i guariti

Roma – Il numero dei morti per Covid-19 fa registrare un altro doloroso record in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 753 decessi, un numero che non era così alto da aprile. Il totale delle persone che non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus è così di 47mila 217. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

I dati indicano anche che in Italia in totale, dall’inizio dell’epidemia a oggi, almeno un milione 272mila 352 persone hanno contratto il virus. L’incremento dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 34mila 283.

I negativizzati in totale sono 481mila 967 e nelle ultime 24 ore sono guarite/dimesse 24mila 169 persone.

I soggetti attualmente positivi totali dei quali si ha certezza sono 743mila 168, con un incremento rispetto a ieri di 9mila 358 unità.

I tamponi effettuati sono stati 234mila 834, ovvero 26mila 376 in più rispetto a ieri (quando erano stati 208mila 458).

Il tasso di positività è intorno al 15% (di preciso 14,6%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 15 sono risultati positivi. Ieri era di circa il 15% (di preciso 15,4%).

Aumentano di 58 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri l’incremento era di 120). Il totale dei pazienti in reparto è di 3mila 670. I ricoverati con sintomi sono 33mila 504 (+430 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 705mila 994 persone.

La Lombardia registra il maggior incremento di nuovi casi in un giorno (+7mila 663). Seguono la Campania (+3mila 657), il Piemonte (+3mila 281) e il Veneto (+2mila 972).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 18 novembre

18 novembre, 2020