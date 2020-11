“Coronavirus, non possiamo vivere Natale come la scorsa estate”

Torino - Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio: "Se lo facciamo a gennaio o febbraio ritorneremo in questa situazione"

Torino – Il Natale è ormai alle porte e con lo scorrere del tempo si accentua il dibattito sulle possibile misure contro il Covid da mettere in campo durante le vacanze.

In merito è intervenuto anche il governatore del Piemonte.

“La mia paura – ha commentato a Sky TG24 il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio – è quella del Natale. Noi vogliamo vivere un Natale normale, ma, se immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto le settimane dell’estate, a gennaio o febbraio ritorneremo in questa situazione e non possiamo permettercelo”.

Cirio ha comunque parlato di dati confortanti per la regione. “In Piemonte – ha aggiunto – ci sono dei dati positivi. L’Rt era 2,16 oggi 1,37, il livello di aumento quotidiano dei ricoverati è passato da 215 a 60 e soprattutto la pressione sui pronto soccorso è diminuita negli ultimi 15 giorni di almeno un terzo”.

18 novembre, 2020