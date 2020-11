Coronavirus, oggi 32616 nuovi casi e 331 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - Aumentano di 115 unità i pazienti nelle terapie intensive - Effettuati circa 40mila tamponi in meno rispetto a ieri

Roma – Sono 32mila 616 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore In Italia (7mila 195 in meno rispetto a ieri quando i contagiati erano stati 39mila 811). Complessivamente sono 935mila 104 i contagiati da inizio pandemia a oggi.

Nelle ultime 24 ore le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Il totale dei morti è di 41mila 394.

Sono 191mila 144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno dei 231mila 673 di ieri.

I guariti delle ultime 24 ore sono 6mila 183 e questo numero porta il totale a 335mila 074.

Gli attualmente positivi in Italia sono 558mila 636, con un aumento di 26mila 100 da ieri.

Aumentano di 115 unità i pazienti nelle terapie intensive (2mila 749 in tutto).

Sono 1331 in più i ricoverati con sintomi, per un totale di 26mila 440. In isolamento domiciliare ci sono invece 529mila 447 persone.

La Lombardia è la Regione col maggior incremento di nuovi casi (6mila 318), seguita da Campania (4mila 601) e Piemonte (3mila 884).

Il bollettino del ministero della Salute dell'8 novembre

8 novembre, 2020