Coronavirus, oggi 37mila 242 nuovi casi e 699 morti

Ministero della Salute - Aumentano i ricoverati con sintomi di 347 unità - I tamponi delle ultime 24 ore sono 238mila 077, oltre 12mila in meno rispetto a ieri

Roma – In Italia in totale almeno un milione 345mila 767 persone hanno contratto il Covid-19. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 37mila 242. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

I tamponi delle ultime 24 ore sono 238mila 077, ovvero 12mila 109 in meno rispetto a ieri quando erano stati 250mila 186. Ci sono quindi più contagi in 24 ore, a fronte di meno test. I nuovi casi sono sopra quota 30mila per il quarto giorno consecutivo, ma sotto il record di una settimana fa (+40mila 902 nuovi casi il 13 novembre).

Il tasso di positività è intorno al 16% (di preciso 15,6%). Questo significa che su 100 tamponi eseguiti quasi 16 sono risultati positivi. Ieri era di circa il 14% (di preciso 14,4%).

Nelle ultime 24 ore i morti sono 699 e in totale sono 48mila 569 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus.

520mila 022 i negativizzati totali, da inizio pandemia a oggi. L’incremento giornaliero dei dimessi/guariti è di 21mila 035 unità.

I soggetti attualmente positivi dei quali si ha certezza sono 777mila 176, l’incremento degli attualmente positivi rispetto a ieri è di 15mila 505 casi.

In terapia intensiva ci sono 3mila 748 pazienti, +36 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 739mila 471 persone. I ricoverati con sintomi sono 33mila 957, +347 rispetto a ieri.

La Lombardia resta la regione col maggior incremento di nuovi positivi +9mila 221. A seguire la Campania con +4mila 226 nuovi casi e Piemonte con +3mila 861. Nessuna regione registra un incremento giornaliero inferiore di cento casi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 20 novembre

20 novembre, 2020