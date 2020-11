Coronavirus, oggi 580 morti ma i guariti sono quasi 18mila

Ministero della Salute - I nuovi casi 35mila su 218mila tamponi - Il rapporto positivi-tamponi effettuati scende al 16,1%

Roma – Violenta impennata del numero di morti per Coronavirus oggi in Italia. Secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 580: un valore che non si registrava dai giorni d’emergenza più grave nel primo lockdown. Conforta, dall’altro lato, l’aumento considerevole del numero dei guariti, che oggi sono quasi 18mila.

I nuovi casi censiti oggi sono 35mila 098, a fronte di 217mila 758 tamponi. Rispetto ai 25mila 271 positivi di ieri su 147mila 725 tamponi, si abbassa di un punto percentuale il rapporto positivi-tamponi effettuati: oggi è del 16,1%.

Il totale dei casi registrati da inizio pandemia arriva a sfiorare il milione: 995mila 463. I morti diventano 42mila 330 e i guariti 363mila 023.

Gli attualmente positivi salgono di 16mila 776 unità e diventano 590mila 110. I ricoverati in terapia intensiva sono 2971 (+ 122 rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi meno gravi 28mila 633 (+ 997 rispetto a ieri). I restanti 558mila 506 positivi, pari al 94,6% del totale, sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale del virus, la Lombardia oggi conta 10mila 955 nuovi casi su 47mila tamponi effettuati. Il Piemonte è a 3659 (con 15mila 800 tamponi), il Veneto a 2763 (con 16mila 800 tamponi). Nelle altre due regioni rosse, la Calabria registra 409 casi su 3082 tamponi e la Valle d’Aosta 127 su 637.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 10 novembre

10 novembre, 2020