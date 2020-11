Coronavirus, oggi in Italia 731 morti

Ministero della Salute - È il numero più alto dal 3 aprile - Ma il rapporto positivi-tamponi scende al 15,4%

Condividi la notizia:











Roma – Sale ancora il numero dei morti per Coronavirus in 24 ore: oggi il bollettino del ministero della Salute recita 731 decessi per Covid. Si tratta di uno dei numeri più alti dall’inizio della pandemia: era dal 3 aprile, infatti, che non si arrivavano a contare così tante vittime. Il totale si porta a 46mila 464.

I nuovi casi registrati sono 32mila 191 su 208mila 458 tamponi. Pertanto il rapporto positivi-tamponi, dopo diversi giorni di stabilità intorno al 16-17%, scende al 15,4%. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1milione 238mila 072.

I guariti sono 15mila 434 (totale 457mila 798) e gli attualmente positivi crescono di 16mila 026 unità (totale 733mila 810). Di questi, 3612 sono ricoverati in terapia intensiva (+120 rispetto a ieri), mentre gli ospedalizzati con sintomi meno gravi sono 33mila 074 (in aumento di 538 unità nell’ultima giornata). In isolamento domiciliare, asintomatici con sintomi lievi, ci sono 697mila 124 persone, pari al 95% del totale degli attualmente positivi.

L’andamento territoriale del virus vede la Lombardia sempre in vetta alla triste classifica dei contagi, con 8448 nuovi casi in 24 ore (su poco più di 38mila tamponi). Tutte le altre regioni hanno un numero nettamente inferiore di nuovi positivi, ma anche di tamponi. Il Veneto, infatti, conta 3124 nuovi casi su 18mila 500 tamponi e la Campania 3019 su 16mila 200 tamponi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 17 novembre

Condividi la notizia:











17 novembre, 2020