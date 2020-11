Coronavirus, quarto drive-in per i tamponi nella Tuscia

Salute - Da lunedì operativa la postazione di Acquapendente, la prima nell'area nord della provincia

di Raffaele Strocchia

Acquapendente – Coronavirus, nella Tuscia sta per arrivare il quarto drive-in per i tamponi. Verrà installato ad Acquapendente e per questo sarà il primo nell’area nord della provincia.

All’accordo, a cui martedì la giunta comunale ha dato il via libera, manca solo la firma delle parti: quella del sindaco Angelo Ghinassi per il comune di Acquapendente, e quella di Daniela Donetti per la Asl di Viterbo. Avrà una durata di quattro mesi, salvo proroghe o rescissioni.

Il drive-in, che dovrebbe essere operativo da lunedì 23 novembre, sorgerà in località Campo Boario. “Occuperà – spiega l’amministrazione comunale – una parte del palazzetto dello sport e del parcheggio antistante”. Nell’area è prevista una postazione per il triage, che precede quella per l’esecuzione dei tamponi, e un percorso circolare da fare rigorosamente in auto dalla quale non è possibile scendere.

Al drive-in di Acquapendente si accederà esattamente come a quelli di Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana: previa prenotazione. Con tutta probabilità sarà predisposto sia per i tamponi molecolari che per quelli antigenici rapidi, come da lunedì accade a Tarquinia e a Civita Castellana.

19 novembre, 2020