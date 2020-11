Coronavirus sempre più nelle famiglie

Salute - L'appello del sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti: "Atteggiamenti responsabili anche in casa" - Nella Tuscia più di 4mila positivi, 3mila lo sono ancora - Nell'Alto Lazio 333 casi e sei morti - Vertice prefetto, Asl e comuni

Viterbo – (r.s.) – Covid: nel pomeriggio nuovo vertice tra il prefetto Giovanni Bruno, la Asl e i sindaci dei dieci comuni con maggiori criticità.

Intanto nella Tuscia il virus è sempre più nelle famiglie. Ieri, giovedì 5 novembre, tra i 196 casi accertati diversi erano collegati a focolai fra le mura di casa. Come a Fabrica di Roma: nove positivi, tra cui un 16enne e un 18enne, sei dei quali appartengono a due nuclei familiari.

Sette contagi a Oriolo Romano. “L’eziologia di sei casi – fa sapere l’amministrazione comunale – è collegata a una propagazione all’interno del nucleo familiare. La settima persona, invece, è risultata positiva a un tampone eseguito per un ricovero”.

Infezioni familiari anche a San Lorenzo Nuovo e a Tuscania (+3). Ma pure a Soriano nel Cimino e a Caprarola (+2). Da Piansano (+1) evidenziano che “da alcuni giorni i nuovi positivi sono familiari di persone in isolamento”.

Su questa situazione è arrivato l’appello del sindaco di Valentano (+2), Stefano Bigiotti. “Il virus si sta propagando nelle case, all’interno dei nuclei familiari. Dobbiamo essere tutti consapevoli del rischio che stiamo attraversando, assumendo atteggiamenti responsabili non solo in pubblico ma anche nelle nostre abitazioni. Seguiamo scrupolosamente non solo i divieti, ma pure le raccomandazioni. Verrà il momento in cui torneremo a una normale quotidianità, ma non è questo. Oggi siamo chiamati a convivere in una situazione ibrida. Basta poco per vanificare gli sforzi di tutti”.

Nelle ultime 24 ore contagi a doppia cifra a Viterbo (49), Nepi (19), Civita Castellana (16) e Orte (10). Sette a Bagnoregio. “Sei – sottolinea il sindaco Luca Profili – sono legati alla casa di riposo San Raffaele Arcangelo: si trovano a casa senza sintomi e sono stati rintracciati grazie ai test antigenici”.

Nella Tuscia il totale dei casi dall’inizio della pandemia supera quota 4mila (4163), mentre gli attualmente sono 3mila 120. Novantotto i ricoverati, di cui dieci in terapia intensiva. Diventano 69 le vittime, dopo la morte di un 71enne di Civita Castellana e di un 78enne di Castel Sant’Elia. Quarantasei invece le persone che hanno concluso l’isolamento o si sono negativizzate, per un totale di 975.

Quattro vittime anche nel resto dell’Alto Lazio: un 42enne e un 68enne sono morti nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Rieti, deceduti pure un uomo di 80 anni di Cerveteri e un altro di 88 di Ladispoli.

Nel territorio della Asl Roma 4 ieri sono stati accertati 87 casi e 66 guariti, per un totale di 1787 attualmente positivi. In 50 invece hanno contratto il Covid in Sabina e le negativizzazioni sono state ventuno. Qui le infezioni in corso superano quota mille: sono 1010.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 333 casi, 133 guarigioni e sei decessi. I positivi attuali sono 5mila 917.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

I casi e le guarigioni di ieri nella Tuscia

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 4163 (1341 a Viterbo; 2822 in provincia)

Attualmente positivi: 3120

Guariti: 975

Morti: 68 + 1

Ricoverati: 98 (10 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6882

Comuni con positivi

Viterbo: 1341 casi (15 morti e 288 guariti)

Civita Castellana: 271 casi (3 morti e 71 guariti)

Montefiascone: 194 casi (6 morti e 38 guariti)

Vetralla: 139 casi (2 morti e 32 guariti)

Nepi: 129 casi (32 guariti)

Tarquinia: 128 casi (2 morti e 51 guariti)

Tuscania: 121 casi (5 morti e 46 guariti)

Capranica: 107 casi (2 morti e 11 guariti)

Orte: 89 casi (20 guariti)

Vitorchiano: 84 casi (8 guariti)

Fabrica di Roma: 71 casi (1 morto e 17 guariti)

Grotte di Castro: 71 casi (9 guariti)

Ronciglione: 67 casi (29 guariti)

Celleno: 62 casi (9 morti e 43 guariti)

Castel Sant’Elia: 60 casi (1 morto e 4 guariti)

Marta: 60 casi (12 guariti)

Bagnoregio: 59 casi (3 morti e 7 guariti)

Valentano: 59 casi (4 morti e 4 guariti)

Farnese: 56 casi (3 morti e 8 guariti)

Sutri: 56 casi (17 guariti)

Acquapendente: 55 casi (3 morti e 29 guariti)

Soriano nel Cimino: 54 casi (11 guariti)

Monterosi: 51 casi (15 guariti)

Bassano Romano: 46 casi (1 morto e 18 guariti)

Capodimonte: 45 casi (5 guariti)

Oriolo Romano: 42 casi (17 guariti)

Piansano: 42 casi (6 guariti)

Caprarola: 40 casi (1 morto e 5 guariti)

Vignanello: 40 casi (8 guariti)

Ischia di Castro: 39 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 39 casi (10 guariti)

Canepina: 35 casi (9 guariti)

Canino: 34 casi (0 guariti)

Gradoli: 31 casi (1 morto e 3 guariti)

Corchiano: 29 casi (13 guariti)

Bolsena: 28 casi (2 morti e 9 guariti)

Carbognano: 21 casi (1 guarito)

Vallerano: 20 casi (4 guariti)

Arlena di Castro: 19 casi (1 morto e 0 guariti)

Vasanello: 19 casi (1 guarito)

Bomarzo: 17 casi (1 morto)

San Lorenzo Nuovo: 17 casi (4 guariti)

Blera: 15 casi (1 morto e 7 guariti)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Onano: 14 casi (2 guariti)

Vejano: 14 casi (1 morto e 0 guariti)

Castiglione in Teverina: 13 casi (3 guariti)

Cellere: 12 casi (2 guariti)

Faleria: 12 casi (6 guariti)

Graffignano: 12 casi (5 guariti)

Calcata: 11 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 11 casi (4 guariti)

Gallese: 8 casi (2 guariti)

Latera: 8 casi (1 guarito)

Barbarano Romano: 6 casi (0 guariti)

Lubriano: 6 casi (1 morto)

Bassano in Teverina: 5 casi (2 guariti)

Tessennano: 5 casi (2 guariti)

Proceno: 4 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 3 casi (0 guariti)



Altri: 4 casi (4 guariti)

6 novembre, 2020