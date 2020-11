Coronavirus, il sindaco di Blera in isolamento volontario

Coronavirus - Nicola Mazzarella ha avuto dei contagi in famiglia: "Sarò comunque operativo da casa"

Blera – Il sindaco di Blera, Nicola Mazzarella, è in isolamento volontario da ieri pomeriggio. La decisione è stata comunicata dallo stesso primo cittadino con un post su Facebook.

Quella di Mazzarella, come spiega sul social, è una precauzione dal momento che a risultare positivi al Coronavirus sono i suoceri e la cognata. Persone con cui il sindaco non ha avuto un contatto diretto nei giorni scorsi.

“Come forse vi sarà capitato di leggere – esordisce il sindaco nel post – il Covid-19 ha bussato in questi giorni anche alla porta della mia famiglia”.

Il sindaco prosegue spiegando nel dettaglio la situazione. “Il mio abbraccio va ai miei suoceri e a mia cognata risultati positivi in questo fine settimana – aggiunge – come a tutti i nostri concittadini ad oggi positivi, ai quali va il mio augurio di pronta guarigione”.

Mazzarella precisa che il suo è un isolamento volontario dal momento che la Asl non lo ha invitato a mettersi in quarantena. “Nonostante io non abbia avuto contatti stretti con i miei familiari risultati positivi nelle ultime due settimane – racconta -, mia moglie sia risultata negativa al tampone antigenico e la Asl non abbia posto nessuno di noi in quarantena, avendo riscontrato che ad oggi non ne ricorrono i presupposti, riteniamo comunque opportuno porci in isolamento volontario, nel rispetto del principio di massima precauzione”.

E ancora: “Ci tengo a precisare che chiudermi volontariamente in casa con mia moglie, povera martire come me, e i miei figli, campioni nell’arte del contendere sul nulla, rappresenta un grande sacrificio per il mio paese”.

Il sindaco conclude il post specificando che continuerà a lavorare da casa. “A parte gli scherzi – conclude Mazzarella – sarò comunque operativo da casa e rimango a disposizione di voi tutti per qualsiasi problema. Un abbraccio (a distanza) a tutti”.

16 novembre, 2020