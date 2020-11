Coronavirus, superato il milione di casi dall’inizio dell’epidemia

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 623 morti e 9mila 090 guariti - Record assoluto di ricoverati totali, mai così tanti durante la prima ondata

Roma – In Italia i casi totali di Covid-19, da inizio pandemia a oggi, hanno superato quota 1 milione. E per la precisione sono 1 milione 028 424. Il dato emerge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registrano 32mila 961 nuovi casi su 225mila 640 tamponi (ieri i tamponi sono stati 217mila 758).

Le vittime delle ultime 24 ore sono 623. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 42mila 953.

Sempre nelle ultime 24 ore i guariti sono 9mila 090, per un totale di 372mila 113.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 613mila 358, con un incremento rispetto a ieri di 23mila 248 unità.

Le terapie intensive aumentano di 110 unità e arrivano a quota 3mila 081.

Un nuovo record è il numero totale dei ricoverati con sintomi: oggi 29mila 444 in totale. Non ci sono mai stati così tante persone ospedalizzate in reparto Covid ordinario, neanche durante la prima ondata: in primavera, l’unico picco di 29mila 010 ricoverati è stato registrato 4 aprile.

In isolamento domiciliare ci sono 580mila 833 persone.

Il tasso di positività è intorno al 15% (precisamente 14,6%) e questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 15 sono risultati positivi. Ieri era di circa il 16% (precisamente 16,1%).

La regione più colpita è la Lombardia (+8mila 180).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’11 novembre

11 novembre, 2020