Aumentano i contagi nelle case di riposo – Sei morti, tra cui un 47enne

Coronavirus nell'Alto Lazio - Casi tra strutture di Viterbo e Myosotis di Bomarzo - Tamponi a Villa Serena a Montefiascone - A Celleno test rapidi sugli alunni delle medie - Nella Tuscia altri 151 positivi, per un totale di 5mila

Viterbo – Coronavirus nella Tuscia, altri 151 positivi ma è boom di guariti: 93. Li ha comunicati ieri, martedì 10 novembre, la Asl di Viterbo: il totale dei casi sale così a 4mila 943 e quello delle persone che si sono liberate del Covid o che hanno concluso l’isolamento a 1242.

Diventano 78 le vittime, dopo la morte di un 73enne di Civita Castellana e di una 92enne di Montefiascone, entrambi ricoverati all’ospedale di Belcolle. Gli attualmente positivi sono 3mila 624 e in 115 hanno bisogno di una costante assistenza medica: i pazienti in terapia intensiva sono undici.

Nelle ultime 24 ore contagi in calo, seppur sempre a doppia cifra, a Viterbo: 27, ma a fronte di 21 guariti. Quindici casi a Civita Castellana e tredici a Tarquinia. Il virus continua ad annidarsi nelle famiglie: è il caso, ad esempio, di Soriano nel Cimino (+8), Tuscania (+5), Corchiano (+4), Bomarzo (+3), Celleno (+2) e Castiglione in Teverina (+2).

Altre quattro infezioni ad Acquapendente. “È sotto gli occhi di tutti – commentano dal comune – quanto anche la nostra situazione sia complicata: aumentano i casi e aumentano le persone con sintomi importanti”. Sono quattro gli aquesiani ricoverati, l’ultimo dei quali è stato portato in ospedale ieri “per delle sopraggiunte complicazioni”.

Si trova a Belcolle pure uno dei tre cittadini di Bolsena risultati positivi nelle ultime 24 ore. “Da diversi mesi – spiega il sindaco Paolo Dottarelli – è a Villa Rosa e, con un po’ di febbre, è stato ricoverato in osservazione a Belcolle”.

Sul fronte delle strutture per anziani, la Asl ha riscontrato dei casi al centro Giovanni XXIII di Viterbo e a Bomarzo. “Un nuovo caso – puntualizza il sindaco Marco Perniconi – all’interno della Rsa Myosotis” ed è risultato positivo “un cittadino ricoverato da luglio in una struttura riabilitativa”. Per le prossime ore, invece, sono attesi i risultati dei tamponi effettuati a Villa Serena a Montefiascone, resisi necessari dopo la positività di alcuni operatori.

Per quanto riguarda le scuole, a Montalto di Castro (+1) oggi e domani l’infanzia resterà chiusa per sanificazione: una sezione è in quarantena precauzionale. A Celleno questa mattina tornano in classe gli alunni delle elementari: ieri è stata eseguita la sanificazione in seguito alla positività di un bambino della terza. Il sindaco Marco Bianchi aggiunge: “Per quanto riguarda la classe terza della scuola secondaria di primo grado, considerando che alcune concomitanze hanno destato comprensibili preoccupazioni, domani sarà effettuato uno screening di controllo su tutti gli alunni”.

A Bagnoregio (+2), invece, sono in quarantena due sezioni dell’asilo: la A fino al 12 e la B fino al 13 novembre, in seguito alla positività di un’assistente all’insegnamento. In isolamento anche la quarta A della primaria “per via – spiega il sindaco Luca Profili – di un test antigenico positivo che è in attesa di conferma con il molecolare”. A Castel Sant’Elia (+3) c’è invece una classe in quarantena fino a domani e tre in isolamento fiduciario.

Quattro vittime nel resto dell’Alto Lazio: a Civitavecchia è morto un uomo di 47 anni, a Riano una donna di 87 e due decessi a Rieti (una 72enne e una 80enne ricoverate in terapia intensiva). Ieri nel territorio della Asl Roma 4 sono stati accertati 120 casi e 68 guariti, per un totale di 2mila 180 attualmente positivi. In 74, invece, hanno contratto il Covid in Sabina e le negativizzazioni sono state venticinque. Qui le infezioni in corso sono 1077.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 209 casi, 186 guarigioni e sei decessi. I positivi attuali sono 6mila 881.

Il bollettino della Asl di ieri: 151 positivi, due morti e 93 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 4943 (1590 a Viterbo; 3353 in provincia)

Attualmente positivi: 3624

Guariti: 1242

Morti: 77 + 1

Ricoverati: 115 (11 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 7158

Comuni con positivi

Viterbo: 1590 casi (19 morti e 367 guariti) – 1204

Civita Castellana: 320 casi (4 morti e 87 guariti) – 229

Montefiascone: 236 casi (7 morti e 44 guariti) – 185

Tarquinia: 165 casi (2 morti e 60 guariti) – 103

Vetralla: 157 casi (2 morti e 44 guariti) – 111

Nepi: 148 casi (1 morto e 41 guariti) – 106

Capranica: 133 casi (2 morti e 28 guariti) – 103

Tuscania: 133 casi (5 morti e 53 guariti) – 75

Orte: 103 casi (22 guariti) – 81

Vitorchiano: 102 casi (15 guariti) – 87

Grotte di Castro: 93 casi (13 guariti) – 80

Fabrica di Roma: 81 casi (1 morto e 19 guariti) – 61

Ronciglione: 80 casi (33 guariti) – 47

Acquapendente: 76 casi (3 morti e 31 guariti) – 42

Valentano: 75 casi (4 morti e 8 guariti) – 63

Soriano nel Cimino: 72 casi (19 guariti) – 53

Celleno: 67 casi (9 morti e 43 guariti) – 15

Marta: 67 casi (15 guariti) – 52

Monterosi: 66 casi (21 guariti) – 45

Castel Sant’Elia: 65 casi (1 morto e 12 guariti) – 52

Sutri: 64 casi (22 guariti) – 42

Bagnoregio: 63 casi (3 morti e 8 guariti) – 52

Bassano Romano: 59 casi (1 morto e 22 guariti) – 36

Farnese: 56 casi (3 morti e 10 guariti) – 43

Capodimonte: 53 casi (14 guariti) – 39

Canepina: 48 casi (9 guariti) – 39

Piansano: 46 casi (10 guariti) – 36

Vignanello: 46 casi (8 guariti) – 38

Montalto di Castro: 45 casi (10 guariti) – 35

Oriolo Romano: 45 casi (21 guariti) – 24

Canino: 44 casi (4 guariti) – 40

Caprarola: 43 casi (1 morto e 7 guariti) – 35

Ischia di Castro: 42 casi (15 guariti) – 27

Corchiano: 40 casi (1 morto e 21 guariti) – 18

Bolsena: 35 casi (3 morti e 14 guariti) – 18

Gradoli: 31 casi (1 morto e 3 guariti) – 27

Bomarzo: 27 casi (1 morto) – 26

Carbognano: 25 casi (5 guarito) – 20

Vasanello: 25 casi (2 guariti) – 23

Vallerano: 23 casi (4 guariti) – 19

Blera: 20 casi (1 morto e 7 guariti) – 12

Castiglione in Teverina: 19 casi (3 guariti) – 16

Monte Romano: 18 casi (7 guariti) – 11

San Lorenzo Nuovo: 18 casi (5 guariti) – 13

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 0 guariti) – 16

Faleria: 15 casi (6 guariti) – 9

Vejano: 15 casi (1 morto e 0 guariti) – 14

Onano: 14 casi (2 guariti) – 12

Graffignano: 13 casi (5 guariti) – 8

Villa San Giovanni in Tuscia: 13 casi (4 guariti) – 9

Cellere: 12 casi (3 guariti) – 9

Barbarano Romano: 11 casi (0 guariti) – 11

Calcata: 11 casi (2 guariti) – 9

Gallese: 11 casi (2 guariti) – 9

Latera: 10 caso (1 guarito) – 9

Lubriano: 10 casi (1 morto) – 9

Civitella d’Agliano: 7 casi (0 guariti) – 7

Bassano in Teverina: 6 casi (2 guariti) – 4

Proceno: 5 casi (2 guariti) – 3

Tessennano: 5 casi (2 guariti) – 3



Altri: 4 casi (4 guariti)

11 novembre, 2020