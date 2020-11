Quaranta positivi in un giorno in due Rsa, allarme in una struttura per anziani di Nepi

Coronavirus - Il sindaco Franco Vita: "Tamponi su pazienti e personale" - Scuole chiuse a Vetralla, Blera, Villa San Giovanni e Faleria - Nell'Alto Lazio otto morti (l'ultimo a Castel Sant'Elia) e 403 casi: i contagi in corso sono più di 7mila

Viterbo – Coronavirus: su 167 nuovi casi, quaranta sono legati a due Rsa della Tuscia. Lo ha comunicato ieri, mercoledì 11 novembre, la Asl di Viterbo: positivi “venticinque ospiti di Villa Serena a Montefiascone e tredici (più altri 2, ndr) della Myosotis di Bomarzo”. Questi ultimi diventano diciotto se si aggiungono i tre contagi annunciati tra lunedì e martedì dal sindaco Marco Perniconi.

La Myosotis, oltre a una Rsa, è pure una casa di riposo. E nei giorni scorsi il Covid è entrato anche qui. “Gli ospiti positivi – aggiorna il primo cittadino di Bomarzo – risultano in buone condizioni generali”.

A Nepi è scattato l’allarme in una struttura per anziani. “Sotto attenzione – spiega il sindaco Franco Vita – una casa alloggio dove oggi personale e pazienti saranno sottoposti al tampone”.

Nella Tuscia salgono a 84 le vittime. Cinque i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore all’ospedale di Belcolle: quelli di un 74enne e di un 99enne di Viterbo, di un 87enne di Acquapendente, di una 88enne di Civita Castellana e di una 92enne di Montefiascone. A questi va aggiunto il decesso, comunicato in serata dal sindaco Vincenzo Girolami, di un uomo di Castel Sant’Elia che si trovava a Belcolle.

I ricoverati sono 113, di cui undici in terapia intensiva. Il totale dei positivi sale a 5mila 110, di cui 1309 (+67 nelle ultime 24 ore) sono già guariti o hanno concluso il periodo di isolamento. Sono 3mila 719, invece, le persone che hanno ancora l’infezione.

Ieri contagi a doppia cifra a Montefiascone (40), Viterbo (37) e Bomarzo (14). Otto a Civita Castellana e a Nepi. “La tendenza – commenta il sindaco Vita – prosegue sostenuta, nonostante alcune iniziative come la chiusura delle scuole”. Gli attualmente positivi diventano 113. “L’età media – specifica il primo cittadino – è di 42 anni, a dimostrazione della presenza di giovani tra i contagiati”.

Sei i nuovi casi a Capranica e due a Caprarola, Montalto di Castro e Orte, tra cui quello della consigliera comunale Roberta Savoia. Due anche a Vitorchiano: “Uno – afferma il sindaco Ruggero Grassotti – è collegato alle scuole ma, considerata la quarantena dell’alunno già da alcune settimane, non sono necessari provvedimenti sanitari per nessuna classe”.

Asilo, elementari e medie chiuse invece a Blera il 12 e il 13 novembre: per i plessi di viale Etruria e viale Umberto I si è resa necessaria la sanificazione “visti gli esiti dei tamponi antigenici (rapidi) sul personale scolastico”. Situazione analoga per la secondaria di primo grado Scriattoli di Vetralla e Cura (gli alunni resteranno a casa oggi e domani) e per l’infanzia di Villa San Giovanni in Tuscia che resterà chiusa dal 12 al 14 novembre.

Stesso provvedimento anche per la scuola media Salvo d’Acquisto di Faleria. “Quattro casi – informa il sindaco Marco del Vecchio – in seguito ai test rapidi. Di questi, un ragazzo è risultato positivo anche al tampone molecolare mentre i restanti tre sono in attesa”. L’istituto resterà chiuso per il resto della settimana.

A Corchiano (+1) la terza A delle elementari Marconi resterà in quarantena fino al 23 novembre. A Castel Sant’Elia (+1) oggi staranno a casa i piccoli della materna di via Martiri di Nassirya dopo la “positività – rivela il sindaco Vincenzo Girolami – al tampone antigene del padre di una bambina”.

Un positivo a Monte Romano.

Nel resto dell’Alto Lazio si registrano due vittime anche a Rieti: morti un 65enne e un 67enne ricoverati in terapia intensiva. Ieri 171 casi in Sabina (113 fanno parte di un riallineamento dei dati) e 39 guariti, per un totale di 1207 attualmente positivi. In 65, invece, hanno contratto il Covid nel territorio della Asl Roma 4 e le negativizzazioni sono state novantuno. Qui le infezioni in corso sono 2mila 146.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 403 casi, 197 guarigioni e sette decessi. I positivi attuali sono 7mila 72.

